В Нью-Дели состоялось новогоднее представление для российских соотечественников

Театрализованная сказка, поставленная усилиями посольства РФ в Индии, соотечественников, сотрудников и воспитанников Русского дома, рассказала детям о победе добра над злом

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен детей россиян, проживающих в Индии, посетили новогоднее представление в Русском доме в Нью-Дели. Сказка под названием "Новогодние приключения снеговика" создала атмосферу традиционного российского Нового года, несмотря на отсутствие снега и мороза.

Театрализованная сказка, поставленная усилиями посольства РФ в Индии, соотечественников, сотрудников и воспитанников Русского дома, рассказала юным зрителям о победе добра над злом, о дружбе и взаимовыручке, о магии Нового года. Посетившие праздник индийские семьи смогли познакомиться с новогодними традициями России.

"Посольство придает особое значение этому празднику, потому что у нас здесь проживает много смешанных семей, в которых русские мамы пытаются передать все наши традиции своим детям. Для них окунуться в атмосферу Нового года, праздничной елки, увидеть сказочных героев, Деда Мороза очень важно. Дети из смешанных семей таким образом могут приобщиться к русской культуре и традициям", - сказала в беседе с ТАСС руководитель группы по культуре, советник посольства РФ в Индии Юлия Аряева.

По словам председателя координационного совета Индийской ассоциации российских соотечественников (ИАРС) Елены Барман, этого праздника все с нетерпением ждут каждый год. "Это важно не только для детей, но и для взрослых. Потому что, находясь вдали от России, от новогодней атмосферы праздника, мы сами ее себе создаем и радуемся. Это очень красивая традиция, которая ассоциируется с миром и добром, сближает и позволяет мечтать о хорошем", - отметила она.

Дети принимали активное участие в представлении, а после играли и водили хороводы. Спектакль завершился торжественным зажжением огней на новогодней елке. Кульминацией праздника стало вручение собравшимся подарков Дедом Морозом и Снегурочкой.