В Иванове обнаружили редкое издание Устава морского Петра I, опубликованное в XVIII веке

В экземпляре отсутствует титульный лист, но при этом сохранился фронтиспис

ТАСС, 22 декабря. Сотрудники библиотеки при историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина в Иванове обнаружили в собрании редкое издание Устава морского Петра I, которое выпустили в октябре 1720 года на двух языках, сообщила ТАСС заведующая отделом "Научная библиотека музея" Лариса Киселева.

"Фонд библиотеки насчитывает около 15 тыс. изданий, и буквально недавно мы стали изучать эти книги, заносить их в базу. Обнаружили издание без титульного листа, но на двух языках: русском и голландском. Потом начали изучать, сравнивать, оказалось, что это петровский Устав Морской", - рассказала Киселева.

По словам заведующей библиотекой, в 1720 году Устав издавался тремя отдельными тиражами в апреле, июне и октябре, двуязычным был только последний, и до наших дней издания почти не сохранились.

В экземпляре, обнаруженном в Иванове, отсутствует титульный лист, но при этом сохранился фронтиспис (изображение в книге, помещенное на левой странице перед титульным листом - прим. ТАСС) в виде гравюры Питера Пикарта и Алексея Зубова. Также сотрудники обнаружили штемпель библиотеки Д. Г. Бурылина.

Устав морской был составлен в 1720 году при непосредственном участии Петра I и заменил существовавшие до этого разрозненные документы, регламентирующие отдельные стороны флотской жизни.