Наказание за дискредитацию Росгвардии и новые правила для водителей. Главное за 22 декабря

Наказание за дискредитацию Росгвардии

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. За совершение такого преступления предусмотрено максимально до 15 лет лишения свободы. Также вводится наказание за публичное распространение ложной информации о формированиях Росгвардии и оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев.

Новые правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент экзамена на водительские права, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Согласно проекту, теперь будут отказывать в получении водительского удостоверения лицам, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения. Аналогичная мера коснется и тех, кто не выполнит требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В ведомстве отметили, что также откажут лицам, которые обязаны явиться по повестке в военкомат.

Ужесточение санкций США против России

Президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий возможность введения санкций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России. В документе идет речь о противодействии использованию РФ "международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран".

В свою очередь, Минфин США вводит запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Меры коснутся морепродуктов и приготовленных из них продуктов, которые были полностью или частично получены в Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом.

Причастность Украины к теракту в Армавире

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что теракт в отношении выпускников военного авиационного училища в Армавире совершила организованная группа. В ее состав вошли пока неустановленные лица из числа сотрудников государственных органов Украины. Ранее по этому делу арестовали уроженца Мелитополя.

Продление запрета Украины на ввоз товаров из России

Украина продлила на год запрет на ввоз товаров из России, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Среди продукции, в частности, значатся мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты. Документ о запрете на ввоз товаров приняли 30 декабря 2015 года и с тех пор неоднократно продлевали.