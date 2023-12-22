Студенческий кампус в "Сириусе" создадут на месте бывшей Олимпийской деревни

Планируется реконструировать более 200 тыс. кв. м

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Студенческий кампус научно-технологического университета "Сириус" будет создан путем реконструкции объектов бывшей Олимпийской деревни в приморском кластере, в общей сложности здесь планируется реконструировать более 200 тыс. кв. м. Об этом сообщила председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева в ходе заседания совета.

"Разные этапы строительства кампуса предполагают жилой квартал для студентов, университетскую школу, университетскую клинику, учебный корпус, арендное жилье для сотрудников университета и резидентов Инновационного научно-технологического центра. <...> С 2024 года начнется создание студенческого городка путем реконструкции объектов бывшей Олимпийской деревни - современного апарт-комплекса "Сигма", - сказала Шмелева.

По словам директора президентского лицея "Сириус" Павла Терехова, при создании кампуса предполагается реконструкция более 200 тыс. кв. м. Реконструкция будет проведена по модели жилого корпуса лицея, в котором в настоящее время проживают 160 лицеистов, а также могут размещаться 80 участников партнерских программ лицея.

"Планы по реконструкции всего квартала очень серьезные. Именно такой современный облик здания должен задавать планку для уже университетского городка. 200 тыс. кв. м жилья планируется реконструировать по этому типу", - сказал Терехов.

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В 2023 году на федеральной территории началась реализация проекта по созданию студенческого кампуса мирового уровня, который должен стать новым культурно-образовательным и смысловым центром "Сириуса". Проект планируется завершить до 2030 года.