Послы РФ и Белоруссии приняли участие в открытии выставки союза художников в Хельсинки

Павел Кузнецов и Алексей Самосуев обратились с приветственными словами к гостям мероприятия

ХЕЛЬСИНКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Послы России и Белоруссии в Хельсинки Павел Кузнецов и Алексей Самосуев приняли участие в открытии выставки союза художников в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в финской столице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Руководители российского и белорусского диппредставительств "обратились с приветственными словами к гостям, ознакомились с экспозицией, пообщались с посетителями и организаторами мероприятия", уточняется в сообщении.