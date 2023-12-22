Главку МЧС Москвы передадут 20 электромобилей "Москвич"

В главке считают, что электромобили повысят эффективность работы сотрудников МЧС, обеспечат быстроту и мобильность столичных подразделений

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы передаст столичному ГУ МЧС РФ 20 электромобилей "Москвич", сообщает пресс-служба главка.

"В преддверии профессионального праздника - Дня спасателя, правительство Москвы вручит 20 электромобилей "Москвич 3е" для нужд ГУ МЧС России по г. Москве", - сказали в ведомстве.

Торжественная передача электромобилей состоится 25 декабря. В главке уверены, что электромобили "повысят эффективность работы сотрудников МЧС, обеспечат быстроту и мобильность столичных подразделений", автомашины буду задействованы в выполнении ежедневных задач.