На Кубани вдове погибшего в СВО, которую выселили из дома, выплатили более 14 млн рублей

Также женщине назначили ежемесячное пособие, пенсию по случаю потери кормильца и оказали содействие в подборке жилья, сообщил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края Андрей Московчук

КРАСОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Семье погибшего в зоне специальной военной операции мобилизованного из Краснодара Аршака Мкртчяна выплачены более 14 млн рублей господдержки и оказана помощь по подбору нового жилья, также продолжаются судебные разбирательства по квартире, из которой была выселена его семья. Об этом сообщил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края Андрей Московчук в ходе пресс-конференции прокурора региона Сергея Табельского.

"В настоящее время семье Мкртчян, которая проживает на съемной квартире, осуществлены региональные и федеральные выплаты на общую сумму более 14 млн рублей, назначено ежемесячное пособие, а также пенсия по случаю потери кормильца, оказано содействие в подборке жилого помещения. Предоставление семье Мкртчян мер социальной поддержки поставлено органами прокуратуры края на контроль", - сообщил Московчук.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, Аршак Мкртчян был призван на военную службу по мобилизации и в июле 2023 года погиб в зоне проведения специальной военной операции. У него остались супруга и двое детей, один из которых несовершеннолетний.

У семьи имеются проблемы с жильем: с марта 2019 года они не платили кредит за приобретенную квартиру, в которой жили, в 2020 году по инициативе банка суд расторг кредитный договор, квартиру выставили на торги, семью выселили, жилье продали. В сентябре 2023 года Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке отменил это решение, в ноябре новый владелец квартиры через Четвертый кассационный суд общей юрисдикции добился отмены решения апелляционной инстанции, в итоге дело направлено на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд, судебные разбирательства продолжаются.

"Одной из первостепенных задач для современной надзорной системы является оказание оперативной всесторонней помощи и поддержки военнослужащим, находящимся в зоне СВО, членам их семей и ветеранам боевых действий. В настоящее время на системной основе нами проводятся приемы, встречи с участниками СВО и членами их семей, организовано взаимодействие с филиалом фонда "Защитники Отечества", функционируют горячие линии. В текущем году в органы прокуратуры края поступило свыше 2 тыс. обращений от указанной категории граждан", - отметил в ходе пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.