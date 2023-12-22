Кабмин поддержал поправку о лишении статуса адвоката при выезде из РФ на срок более года

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов уточнил, что нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения или обучения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало поправку к готовящемуся ко второму чтению в Госдуме законопроекту о создании единого реестра адвокатов, которая, в частности, предусматривает лишение адвоката его статуса при выезде из страны на срок более одного года за исключением особых случаев. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Поправками, разработанными Минюстом, предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. Таким основанием сможет стать выезд адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации", - сказал депутат.

Бессарабов уточнил, что "данное введение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы" страны органами власти или российскими организациями. Исключением станут и иные уважительные причины.

"В случае установления соответствующих фактов дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката. Важно отметить, что данные поправки поддержаны Федеральной палатой адвокатов", - продолжил парламентарий. По его словам, теперь поправки будут рассматриваться комитетом по госстроительству в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект, предусматривающий создание Единого государственного реестра адвокатов РФ, был принят в первом чтении 12 апреля. Реестр призван стать единственным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах. При помощи реестра можно будет получить информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате.