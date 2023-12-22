Под Петербургом восстановили храм XIX века рода Демидовых

Газификация храма проведена в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Храм Спаса Нерукотворного Образа в Чирковицах Ленинградской области торжественно открыли первым богослужением после его восстановления из руин, передает корреспондент ТАСС. Церковь здесь была построена в честь рождения наследника известного промышленного рода Демидовых - Николая Никитича, в советское время храм был закрыт и с тех пор разрушился.

"Этот храм, в котором мы находимся, - это тоже результат газификации Чирковиц. Как только мы газифицировали и начали отапливать этот храм, у строителей появилась возможность заняться непосредственно его ремонтом. Данная церковь имеет большую, более чем двухвековую, историю", - рассказал журналистам генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов после открытия храма.

В Чирковицах родился наследник рода Демидовых, промышленник и меценат Николай Демидов, в честь его рождения в 1793 году здесь возвели первый деревянный храм, превращенный в каменный в 1868 году. В 1838 году потомки Николая Демидова установили напротив храма большую каменную колонну в память об отце. В 1935 году храм закрыли, колонна и церковь ветшали и в 2010 годы здесь уже не было кровли, а стены сооружения стали стремительно разрушаться. Как пояснил журналистам настоятель храма, протоиерей Леонид Трофимук, службы в храме до его восстановления зимой шли прямо среди сугробов внутри здания.

"Восстановление храмов - это очень важное общее дело. Мы находим на это время, силы и средства. Потому что восстанавливая, мы возвращаем разрушенные храмы. Вера объединяет людей, дает им силы выстоять в бедах и наделяет радостью. Церкви должны становиться духовно-общественными центрами, где проходят обряды венчания и созидается настоящая русская семья", - отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Густов, под кураторством которого шла реконструкция церкви.

Газификация храма была проведена в 2021 году вместе с газификацией самих Чирковиц, после этого строители реконструировали потолки, стены, колокольню и иконостас храма, а также колонну Николая Демидова. За вклад в восстановление церкви указом Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Вадиму и Сергею Густовым сегодня в храме были вручены ордена преподобного Сергия Радонежского III степени и ордена преподобного Андрея Иконописца III степени соответственно.

"Введение в эксплуатацию в Волосовском районе газопровода от ГРС "Труд" создало условия для газификации не только храма, но и более 50 домовладений в деревнях Чирковицы и Зимитицы, а также сельскохозяйственного предприятия "Труд" (молочное производство)", - добавил Густов.