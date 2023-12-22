Утвержден порядок нанесения QR-кодов на мемориалы Великой Отечественной

С помощью QR-кода можно будет подключиться к информационному ресурсу Минобороны "Память народа", где размещена информация о воинских захоронениях, или региональной информационной системе, где можно будет найти справку о человеке или событии, ставшем основой для скульптурной композиции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила нанесения QR-кодов на мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление есть в распоряжении ТАСС.

Оно подготовлено в развитие закона, подписанного ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

Воинские захоронения времен Великой Отечественной войны и памятники ее героям будут оснащаться табличками с необходимой исторической информацией и QR-кодами - графическими знаками, которые помогут найти в интернете тематические материалы. Это позволит удобно получать достоверную информацию о событиях тех времен.

Табличка должна содержать наименование и вид воинского захоронения или мемориала, данные о времени его создания и короткую историческую справку, а также надпись, свидетельствующую, что он охраняется государством. С помощью QR-кода можно будет подключиться к информационному ресурсу министерства обороны "Память народа", где размещена информация о воинских захоронениях.

Если речь идет о памятнике, QR-код перенаправит пользователя на страницу региональной информационной системы. Там можно будет найти соответствующую справку о человеке или событии, ставшем основой для скульптурной композиции, а также фотографии и видеоматериалы. Размещением табличек займутся исполнительные органы и органы местного самоуправления, в ведении которых находится то или иное воинское захоронение либо памятник.