В больницах и поликлиниках Кубани ввели масочный режим из-за ОРВИ и гриппа

Обязательное ношение масок касается не только персонала, но и посетителей

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Обязательное ношение масок ввели в медицинских учреждениях Краснодарского края из-за роста количества случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

"В медучреждениях Краснодарского края из-за эпидемиологического подъема числа случаев ОРВИ и гриппа вводят масочный режим. <...> Масочный режим будет действовать во всех больницах и поликлиниках региона", - говорится в сообщении.

Маски при нахождении в медицинских учреждениях региона должны будут обязательно использовать не только сотрудники, но и посетители.