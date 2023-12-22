Кириенко сообщил, что молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

Итоги голосования объявили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Победителями конкурса за звание молодежной столицы России в 2024 году стали Москва и Владивосток. Голосование проводилось Федеральным агентством по делам молодежи, итоги были объявлены на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, объявляя итоги конкурса.

Голосование проходило с 8 по 20 декабря. По итогам оценки экспертной комиссии финалистами стали пять городов: Владивосток, Красноярск, Мурманск, Москва, Омск. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, например федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.

Росмолодежь второй год подряд выбирает молодежную столицу. В 2023 году такой столицей был Нижний Новгород.