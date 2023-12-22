В Сириусе зажгли новогоднюю елку в честь Всемирного фестиваля молодежи

Особенностью украшения стали 186 игрушек с названиями стран - участниц фестиваля

СИРИУС /федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Огни на новогодней елке, посвященной Всемирному фестивалю молодежи, зажгли на федеральной территории Сириус, флешмоб прошел на Медальной площади Олимпийского парка, передает корреспондент ТАСС.

Участие во флешмобе приняли представители молодежных организаций, а также учащиеся президентского лицея, студенты колледжа университета "Сириус".

Особенностью украшения елки стали 186 игрушек с названиями стран - участниц фестиваля. Кроме того, на них указано расстояние от каждой из стран до федеральной территории Сириус.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Мероприятие состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.