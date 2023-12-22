"Аэрофлот" возобновляет международный шахматный турнир "Аэрофлот Опен"

Общий призовой фонд составит 15 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" возобновляет проведение международного шахматного турнира "Аэрофлот Опен", он пройдет весной 2024 года в обновленном формате. Общий призовой фонд составит 15 млн рублей, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Соревнование при поддержке "Аэрофлота" традиционно организует Федерация шахмат России, турнир 2024 года состоится со 2 по 8 марта в Москве и будет кардинально отличаться от предыдущих. Призовой фонд главного соревнования в 2024 году составит 15 млн рублей, из которых победитель получит 3 млн. В детском турнире установлен беспрецедентный призовой фонд - 1 млн рублей", - уточняется в сообщении.

В программе нового фестиваля запланирован опен-турнир для шахматистов с рейтингом FIDE выше 2 300. Более того, впервые в рамках соревнований пройдет этап Детского Кубка России, в котором будут участвовать юные спортсмены не старше 15 лет, ранее отдельного детского турнира на фестивале не было.

"Поддержка спорта - один из приоритетов социальной политики нашей авиакомпании. <…> Мы рады возродить легендарный шахматный фестиваль под эгидой "Аэрофлота" и желаем всем участникам удачных партий и новых достижений!" - отметил гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, слова которого приводит пресс-служба.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов также подчеркнул важность возобновления турнира. "Знаменитый международный турнир, имеющий давнюю традицию, возобновляется, и за это спасибо нашим партнерам", - добавил он.

"Аэрофлот Опен" проводится в Москве с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Ежегодные шахматные соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией COVID-19.