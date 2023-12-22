В Турции задержали свыше 90 подозреваемых в грабежах и обмане туристов

По версии следствия, они знакомились с иностранцами, водили их в бары, "вынуждали оплачивать высокие счета, запугивали при отказе оплатить расходы, избивали, отбирали деньги, мобильные телефоны и кошельки"

СТАМБУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала более 90 человек по подозрению в грабежах, избиении и обмане иностранных туристов. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В ходе операции, проведенной одновременно в 13 провинциях и главным образом в Стамбуле, обезврежено 5 местных преступных группировок, задержаны 93 подозреваемых в совершении преступлений в отношении 133 лиц, в том числе 93 иностранных граждан", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

По данным полиции, задержанные подозреваются в совершении преступных деяний минимум в пяти развлекательных заведениях популярного среди туристов района Бейоглу в Стамбуле. Они знакомились с иностранцами, водили их в бары, "вынуждали оплачивать высокие счета, запугивали при отказе оплатить расходы, избивали, отбирали деньги, мобильные телефоны и кошельки".

Иностранцы нередко жалуются на мошенничество и обман в развлекательных заведениях Стамбула, где им выставляют счета на неоправданно большие суммы. В местную полицию также поступают жалобы на ограбления туристов.

В ноябре полиция Стамбула обезвредила группу мошенников, которые специализировались на туристах, представлявшись сотрудниками правоохранительных органов.