В свердловском областном онкодиспансере открыли 10 новых операционных

Благодаря этому оперативная мощность учреждения увеличилась на 80%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Открытие 10 новых операционных в Свердловском областном онкологическом диспансере позволит вдвое увеличить число хирургических вмешательств и обеспечить операции на ранней стадии большему количеству пациентов, сообщил на открытии дополнительных операционных глава регионального Минздрава Андрей Карлов.

"Открывая дополнительно 10 [операционных], мы по сути в два раза увеличиваем пропускную способность. Мы стали больше диагностировать пациентов на ранних стадиях благодаря модернизации в рамках национального проекта. <…> Ввод этих операционных позволит сделать эту помощь доступной на ранних стадиях, тем самым мы сохраним больше жизней", - сказал Карлов.

Всего в онкодиспансере открыли 10 новых операционных, что увеличило его оперативную мощность на 80%, теперь в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здесь работают 23 операционных зала. Борьба с онкологическими заболеваниями - один из приоритетов, определенных губернатором Евгением Куйвашевым в развитии сферы здравоохранения региона. В перспективе возможности новых операционных площадей могут быть использованы для внедрения роботизированной хирургии, данная современная технология сможет обеспечить работу медучреждения на новом уровне и обеспечит приток молодых перспективных кадров.

"В 2022 году в связи с введением в работу второй смены объемы хирургических вмешательств уже выросли до 16,5 тыс. операций в год. Для сравнения в 2021 году их было только 13,5 тыс. А после открытия новых операционных блоков эта цифра увеличится до 22 тыс.", - пояснил главный врач Свердловского областного онкодиспансера Борис Мейлах.