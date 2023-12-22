РКН выявил признаки ЛГБТ-пропаганды в контенте с "голой вечеринки" в "Мутаборе"

Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента, рассказал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды в фото- и видеоматериалах с вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" в Москве, прошедшей в ночь на 21 декабря. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- [и] видеоматериалов с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в Сети", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента.

Хинштейн рассчитывает, что МВД "не останется в стороне", и призвал возбудить административные дела за пропаганду ЛГБТ в отношении "организаторов шабаша".

ТАСС запросил комментарий Роскомнадзора.

В ночь на 21 декабря в "Мутаборе" прошла вечеринка Ивлеевой, гости которой должны были прийти "практически голыми". Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Глюкоза, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Анна Асти и Ксения Собчак.