В Мариуполе на форуме молодых дипломатов обсудили преступления Киева

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выступил на мероприятии с лекцией на эту тему

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Участники форума молодых дипломатов, который прошел в Мариуполе, обсудили преступления киевских властей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В рамках мероприятия были проведены панельные дискуссии с представителями региональных властей, мастер-классы по политической психологии и ораторскому искусству, а также моделирование проекта "Донбасская модель ООН". С развернутой лекцией на тему "Преступления киевского режима: наказание неизбежно" выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, площадка форума обеспечила прямое общение между студентами местных вузов, интересующимися профессией дипломата, с сотрудниками МИД России и преподавателями МГИМО.