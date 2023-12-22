В Кисловодске отменили массовые мероприятия в новогоднюю ночь

31 декабря предусмотрена дневная программа с мастер-классами, конкурсами и викторинами для детей

ПЯТИГОРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Кисловодска Евгений Моисеев отменил все массовые мероприятия в новогоднюю ночь в связи со специальной военной операцией, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В новогоднюю ночь в Кисловодске отменили все массовые мероприятия в связи с проведением специальной военной операции. Вместо этого Моисеев призвал кисловодчан встретить Новый год в семейном кругу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей 31 декабря будет предусмотрена дневная программа с мастер-классами, конкурсами, викторинами, выставками рисунков, интерактивной сказкой и показом новогодних и рождественских мультипликационных фильмов.

"По инициативе нашего губернатора Владимира Владимирова мы отменили все народные гуляния в новогоднюю ночь в знак поддержки наших солдат на передовой. В такое непростое время в нашей стране встретим 2024 год дома в кругу родных и близких. <...> Верим, что этот Новый год будет последним, когда мы отказываемся от гуляний, и 2025 год будем встречать шумно, весело и обязательно с победой!" - рассказал Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.