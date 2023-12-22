В Москве пяти победителям конкурса "Лучший по профессии" вручили по 1 млн рублей

Церемония награждения прошла в выставочном пространстве Минтруда РФ на Международной выставке-форуме "Россия"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения победителей конкурса "Лучший по профессии" прошла в выставочном пространстве Минтруда РФ на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Всего определили 15 победителей. Занявшие первое место получили по 1 млн рублей, второе - по 500 тыс. рублей, третье - по 300 тыс. рублей. В номинации "Лучший бульдозерист" первое место занял Александр Вайтиев, "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ" - Станислав Жезоров, "Лучший газоспасатель" - Егор Родин, "Лучший машинист электростанции" - Алексей Рыдлев, "Лучший машинист электропоезда метрополитена" - Павел Ткач.

"Это конкурс, который движет самые главные идеи - уважение к человеку труда. Для нас сейчас рынок труда - один из главных вызовов, потому что российская экономика перестраивается, ставит перед собой задачи не зависеть от недружественных государств и обеспечить нашей стране технологический суверенитет. Для того, чтобы его обеспечить, нужны профессиональные кадры", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.