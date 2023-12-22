В Роскомнадзоре подтвердили блокировку контента с "голой вечеринки" в "Мутаборе"

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн ранее сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в некоторых материалах с вечеринки, размещенных в интернете

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор подтвердил информацию о том, что в некоторых фото- и видеоматериалах с вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" в Москве, прошедшей в ночь на 21 декабря, были выявлены признаки ЛГБТ-пропаганды, такой контент уже блокируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в некоторых материалах с "голой вечеринки" Ивлевой, размещенных в интернете. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента.

"Подтверждаем [эту информацию]", - говорится в ответе регулятора на запрос ТАСС.

В ночь на 21 декабря в "Мутаборе" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.