В Вологде открылся фестиваль ледяных скульптур "Сердце города"

В нем принимают участие 14 команд из России и Белоруссии

ТАСС, 22 декабря. Новогодний фестиваль ледяных скульптур "Сердце города" открылся на площади Революции в Вологде с участием 14 команд из разных городов России и Белоруссии. Скульптуры будут украшать площадь, пока не начнут таять, рассказала ТАСС координатор фестиваля Елизавета Воронцова.

"Фестиваль начался сегодня, к нам приехали 29 участников в составе 14 команд из Белоруссии, Москвы, Ижевска, Вельска Архангельской области, Карелии и разных городов Вологодской области. Помимо скульптур на заданную новогоднюю тему ледорезы изготовят ледяную горку для детей. Все произведения останутся на площади и будут украшать ее, пока не начнут таять", - рассказала ТАСС куратор фестиваля от молодежного центра "Горком35".

Лед для скульптур заранее заготовили на озере в Тарногском округе области. Он понравился участникам еще на прошлом фестивале в феврале этого года благодаря своей чистоте и прозрачности.

"Судя по эскизам, участники изготовят ледовую ель, фигуры Деда Мороза, ангела, Петра Великого и даже картину на строки песни "Песняров" "Вологда" про резной палисад", - рассказала куратор.

Победитель фестиваля получит от организаторов 100 тыс. рублей, обладатель второго места - 65 тыс. рублей, третьего - 35 тыс. рублей. Идеальная температура воздуха для работы ледорезов - минус 7 градусов, но и при нынешнем легком минусе им комфортно работать, отметила организатор. Приемка работ назначена на воскресенье, 24 декабря.