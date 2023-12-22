Во Владивостоке заявили о важности присуждения звания молодежной столицы

Мэр Константин Шестаков отметил, что "молодежь Дальнего Востока заслужила победы в этом конкурсе"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Присуждение Владивостоку звания молодежной столицы России в 2024 году важно для молодых людей всего Дальнего Востока, считает глава города Константин Шестаков.

Победителями конкурса на звание молодежной столицы России в 2024 году стали Москва и Владивосток. Голосование проводилось Федеральным агентством по делам молодежи, итоги объявили на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Конечно, я испытываю чувство гордости за нашу большую дальневосточную команду, за то, что мы в такой серьезной фантастической конкуренции до последнего момента старались показывать лучший результат, потому что наши соперники были по-настоящему хороши. <...> Вся молодежь Дальнего Востока заслужила победы в этом конкурсе", - сказал Шестаков ТАСС.

Глава города пообещал, что в 2023 году молодежи во Владивостоке будет интересно.

Голосование проходило с 8 по 20 декабря. По итогам оценки экспертной комиссии финалистами стали пять городов: Владивосток, Красноярск, Мурманск, Москва, Омск. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, например федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.