В Петербурге станция метро "Ладожская" заработает с 27 января 2024 года

Специалисты восстановили историческую форму люстры в центре вестибюля, козырьки над входными группами и витражи на центральном фасаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Станция Санкт-Петербургского метрополитена "Ладожская" откроется после ремонта 27 января 2024 года, в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту отметив, что работы идут с опережением графика.

"Работы по ходу капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции метро "Ладожская" ведутся с опережением графика. Выполнен комплекс гидроизоляционных работ, капитальный ремонт трех из четырех эскалаторов с полной заменой балюстрады. В вестибюле проведена полная замена облицовки стен и колонн из природного камня. Установлены новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения, выполнено обустройство двух пандусов для входа и выхода маломобильных групп населения на Ладожский вокзал. Плановый срок открытия станции для пассажиров - 27 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что теперь для слабовидящих пассажиров будет размещена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата для более комфортной ориентации в вестибюле. А еще специалисты восстановили историческую форму люстры в центре вестибюля, козырьки над входными группами и витражи на центральном фасаде.

Станция метрополитена "Ладожская" закрылась на ремонт 4 марта 2023 год. Перераспределение пассажиропотока произошло в направлении станций метрополитена "Новочеркасская", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко", "Площадь Александра Невского". Транспортное обслуживание пассажиров в этот период осуществляют 33 маршрута наземного транспорта.