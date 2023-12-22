В Орехово-Зуеве открылся спорткомплекс "Звездный"

На открытии комплекса прошел матч детей из сборной города с российскими хоккеистами

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс "Звездный" открылся в Орехово-Зуеве. На открытии прошел матч детей из сборной города с легендами российского хоккея, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня в Орехово-Зуево открыли физкультурно-оздоровительный комплекс "Звездный", его здесь очень ждали. <...> На открытие ФОКа мы пригласили легенд хоккея. Валерий Каменский, Александр Якушев, Виталий Прохоров и другие наши чемпионы сыграли с ребятами из сборной Орехово-Зуево", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что половину комплекса занимает крытая ледовая арена с трибуной на 330 мест. В "Звездном" будут работать секции по фигурному катанию и хоккею, в них планируют набрать около 300 детей. Для хоккеистов здесь обустроили зал технической подготовки. В здании также есть медпункт, кафе и прокат коньков.

Губернатор Подмосковья напомнил, что строительство комплекса было начато летом прошлого года при поддержке президента и федерального правительства.