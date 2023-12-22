Минюст объявил мультипликатора Куваева и религиозного деятеля Кураева иноагентами

В реестр также включили интернет-издание "Верстка медиа" и проект "Можем объяснить"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минюст России добавил мультипликатора, автора "Масяни" Олега Куваева и религиозного деятеля, бывшего протодиакона Андрея Кураева в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр включены интернет-издание "Верстка медиа", проект "Можем объяснить", журналист Александр Баунов, юрист Саркис Дарбинян, ведущая Валерия Ратникова, журналист Александр Рыклин.

"О. И. Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. <...> А. В. Кураев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", - говорится в сообщении ведомства.

Куваев и Кураев проживают за пределами РФ.

По данным ведомства, интернет-издание "Верстка медиа" принимало участие в создании и распространении материалов иноагентов, выступало против СВО. Главный редактор издания включен в реестр иноагентов. Проект "Можем объяснить" также выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Кроме того, журналистами проекта являются лица, включенные в реестр иноагентов.

В реестр также включено общество с ограниченной ответственностью "ВОБНИАР". Юрлицо учреждено иноагентом Маратом Никандровым и в данном случае речь идет о добросовестном выполнении закона об иноагентах.