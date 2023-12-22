Завершение реконструкции аэропорта в Чебоксарах перенесли на 2024 год

На темпы повлияли санкции, в результате которых пришлось менять оборудование и вносить изменения в проектную документацию

ЧЕБОКСАРЫ, 22 декабря. /ТАСС/. Масштабная реконструкция Международного аэропорта в Чебоксарах из-за санкций и корректировки работ закончится позже запланированного срока - в 2024 году. Об этом сообщил в прямом эфире глава Чувашии Олег Николаев.

В марте Николаев заявлял, что обновление международного аэропорта в Чебоксарах планируется завершить в ноябре 2023 года.

"Чебоксарский аэропорт окончательно, наверное, c точки зрения проектных решений, которые заложены <…>, приобретет свой функционал ко Дню республики (24 июня - прим. ТАСС) следующего года. <…> Мы активно помогаем <…> оператору, чтобы эти мечты реализовать", - отметил Николаев, отвечая на вопрос о переносе сроков завершения реконструкции аэропорта.

Он добавил, что на темпы реконструкции повлияли санкции, в результате пришлось менять оборудование и вносить изменения в проектную документацию. "Кроме того <…>, вышло достаточно большое количество неучтенных, очень неожиданных моментов, которые потребовали дополнительных работ и <…> переноса других работ. <…> Эти два основных фактора <…> оттянули окончание всех работ", - пояснил Николаев.

Он подчеркнул, что во время реконструкции авиарейсы не прекращались. В сообщении Минтранса Чувашии, отмечается, что в настоящий момент основные работы идут на первом этаже, который частично вывели из эксплуатации. На втором этаже продолжаются отделочные работы. "Обслуживание пассажиров пока осуществляется в прежнем зале регистрации и частично задействована новая пристройка", - говорится в сообщении.

Реконструкция Международного аэропорта в Чебоксарах (входит в группу компаний "Аэрофьюэлз") началась в августе 2021 году. Тогда заявлялось, что инвестор вложит в проект до 550 млн рублей. Власти Чувашии отмечали, что после реконструкции годовой пассажиропоток увеличится на 30%.