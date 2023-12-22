В Архангельске вновь закрыли транспортную переправу между островами Хабарка и Бревенник

Решение принято в связи с погодными условиями

АРХАНГЕЛЬСК, 22 декабря. /ТАСС/. Транспортную ледовую переправу между островами Хабарка и Бревенник в Архангельске, которые расположены в акватории Северной Двины, повторно закрыли меньше чем через сутки после открытия. Об этом сообщили в группе "Открытый Архангельск" во "ВКонтакте".

"Транспортная переправа Хабарка-Бревенник вновь закрыта. Решение принято в связи с погодными условиями на основании акта о временном запрете эксплуатации объекта", - сказано в сообщении.

По данным Севгидромета на 19:00 мск, в Архангельске облачная с прояснениями погода, - 5 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 1 м/c, влажность воздуха - 98%.

Транспортная переправа оставалась закрытой с 18 декабря из-за резкого потепления и высокого уровня воды. Утром 22 декабря ее открыли для движения легковых автомобилей. Планировалось, что до заморозков грузоподъемность переправы составит 2 тонны.