Белорусский Дед Мороз отдал приказ пограничникам пропустить Новый год через границу

Символический ритуал прошел в национальном парке "Беловежская пуща"

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Белорусский Дед Мороз отдал традиционный приказ пограничникам беспрепятственно пропустить Новый, 2024-й, год через границу с востока на запад. Об этом сообщило агентство БелТА.

Символический ритуал прошел в национальном парке "Беловежская пуща", где расположена резиденция белорусского Деда Мороза. Приказ о пропуске Нового года был отдан военнослужащим пограничной заставы "Переров", которая также расположена в парке.

"Символично, что именно здесь, в резиденции Деда Мороза, был дан старт яркой, красочной, эмоциональной акции "Наши дети". Белорусские пограничники решили поддержать ее и приняли на себя обязательство обеспечить в новогоднюю ночь беспрепятственный пропуск Нового года, чтобы он пришел в каждую семью, к каждому ребенку и взрослому, подарил новые яркие эмоции и ощущения", - сказал начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского Максим Бутранец.

Этой традиции Брестской пограничной группы уже 15 лет. Церемония проходит в рамках акции "Наши дети". В этом году в ней участвовали 30 детей в возрасте от 6 до 13 лет - учащиеся военно-патриотических классов пограничной направленности и дети пограничников.