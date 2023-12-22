В Роскосмосе сообщили о задержании замгендиректора Фролова

Детали касательно обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении Следственного комитета, добавили в госкорпорации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Роскосмоса Олег Фролов задержан, детали касательно обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" подтверждает факт задержания Олега Фролова. Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в крупном размере заместителю генерального директора Роскосмоса Олегу Фролову и его соучастникам.