В Сухуме зажгли огни на главной елке Абхазии

Площадь, на которой установлена искусственная елка, а также парк и аллеи вокруг площади украшены гирляндами, установлены фигурки сказочных персонажей, работают павильоны, в которых продают горячие напитки и сладости, а также новогодние сувениры

СУХУМ, 22 декабря. /ТАСС/. Главная елка Абхазии зажглась разноцветными огнями на площади Свободы в Сухуме. В честь торжественного открытия елки прошел праздничный концерт, собравшихся поздравил с наступающим Новым годом глава администрации Сухума Беслан Эшба, передает корреспондент ТАСС.

Площадь, на которой установлена искусственная елка, а также парк и аллеи вокруг площади украшены гирляндами, установлены фигурки сказочных персонажей, работают павильоны, в которых продают горячие напитки и сладости, а также новогодние сувениры. Там же создан кинотеатр под открытым небом, где вплоть до 15 января будут показывать фильмы и мультфильмы для детей. Тысячи людей приняли участие в открытии елки.

"От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и мира. Для того, чтобы развиваться, нам в первую очередь нужны мир и внутреннее взаимопонимание. Дай Бог, чтобы 2024 год принес в каждую семью радость и счастье", - сказал Эшба.

Как сообщил ведущий вечера Алхас Манаргия, столичная мэрия выплатит 100 тыс. рублей первому родившемуся в новогоднюю ночь в Сухуме ребенку.

С понедельника в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанбы и Государственном русском театре драмы (Русдрам) им. Ф. Искандера начинаются показы новогодних спектаклей для детей. В Абхазском театре режиссер Мадина Аргун поставила спектакль "Снегурочка" по пьесе Александра Островского. В Русдраме режиссер Джамбул Жордания поставил "Путешествие в Новый год" по мотивам сказок Джанни Родари.