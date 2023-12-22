Глава союза фермеров ФРГ призвал начать забастовки по всей стране с 8 января

Йоахим Руквид попросил правительство отказаться от планов повышения налогов

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид призвал фермеров к проведению забастовок с 8 января в знак протеста против запланированной отмены налоговых льгот.

"Правительство ФРГ придерживается планов повышения налогов. На это может быть дан только один ответ. Мы продолжаем", - заявил Руквид в видеообращении, размещенном на странице союза фермеров в соцсети X (ранее Twitter). "Мы начнем неделю демонстраций 8 января. Мы будем проводить протесты по всей Германии", - подчеркнул он.

Глава Германского союза фермеров призвал власти страны отказаться от планов повышения налогов. Кульминацией недели протестов должна стать массовая акция в Берлине, которая запланирована на 15 января. При этом Руквид призвал представителей других профессий присоединиться к демонстрациям фермеров.

18 декабря фермеры провели акцию протеста в центре Берлина - сотни тракторов припарковались один за другим на протяжении нескольких километров - от Бранденбургских ворот вдоль улицы 17 июня. Акция была согласована с властями столицы ФРГ, по данным берлинской полиции, в ней приняли участие около 3 тыс. человек, было задействовано "несколько сотен" единиц сельскохозяйственной техники.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которые в следующем году лишатся скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет экономить для бюджета €480 млн ежегодно.

В политической плоскости ситуация грозит потенциальными разногласиями между министром продовольствия и сельского хозяйства Джемом Оздемиром с главой Минфина Кристианом Линднером. Оздемир уже несколько раз призывал не допустить излишней нагрузки на фермеров и призвал своего коллегу по правительству изыскать альтернативные меры экономии бюджетных средств.