В ЛНР капитально отремонтируют шесть средних школ в 2024 году

На это выделят более 700 млн рублей

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Шесть общеобразовательных школ капитально отремонтируют в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2024 году. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"У нас в следующем году по линии Министерства просвещения РФ будет капитально отремонтировано шесть школ. Суммарно более 700 млн рублей будет на это выделено. После ремонта школы будут оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Это школы в разных районах: в Краснодоне, Старобельске, в Антраците и других районах", - приводит его слова Telegram-канал правительства ЛНР.

В середине декабря 2023 года Кусов сообщил, что до конца года в регионе будет отремонтировано более 170 образовательных учреждений.