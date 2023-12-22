СМИ: во Франции задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

Расследование поручили Национальной антитеррористической прокуратуре

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Пять человек задержаны на востоке Франции в связи с подозрением в подготовке теракта. Об этом сообщила газета L'Est Republicain.

Задержания производились одновременно в трех коммунах департамента Мёрт и Мозель в пятницу днем. По информации издания, задержанных подозревают в "создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений" с целью посягательства на здоровье или жизнь третьих лиц.

Расследование поручили Национальной антитеррористической прокуратуре. Источник газеты заявил, что пока нельзя уточнить подробности касательно планов подозреваемых. В целях профилактики всех пятерых было решено поместить под стражу.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал региональных префектов сохранять максимальную бдительность в свете приближения праздников католического Рождества и Нового года. Им было поручено усилить меры безопасности в местах скопления людей. Министр также заявил, что уровень террористической угрозы остается высоким.