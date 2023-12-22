Прошел обмен передачами и письмами от родственников военнопленных РФ и Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что это произошло впервые

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о первом взаимном гуманитарном обмене передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных.

По ее данным, "впервые по взаимной договоренности" с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом "на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России".

30 ноября Москалькова сообщила, что она и ее украинский коллега на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран. Она отметила, что российские военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, "содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь". Со своей стороны уполномоченный побеседовала лично с каждым из украинских пленных, их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам.

Позже Москалькова в беседе с ТАСС выразила надежду на то, что украинские военнослужащие, которые сейчас находятся в РФ, смогут поддерживать связь со своими семьями. По ее словам, во время посещения украинские военнослужащие передали ей письма для своих родных.