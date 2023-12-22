СК проверит факты нарушений прав детей с инвалидностью в Калмыкии

Во "ВКонтакте" ранее появились сообщения о том, что в регионе происходят систематические задержки с выплатами денежной компенсации за отказ от питания в школах для детей с ограниченными возможностями

ТАСС, 22 декабря. Следователи начали проверку по сообщениям в соцсетях о фактах нарушений прав детей с инвалидностью в Калмыкии на выплаты денежной компенсации за отказ от питания в школах. Ход проверки взят на личный контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"По данному факту следственным управлением СК России по Республике Калмыкия организовано проведение доследственной проверки. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия Соболю И. А. доложить о ходе проверки и первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Ранее во "ВКонтакте" появились сообщения о том, что в регионе происходят систематические задержки с выплатами денежной компенсации за отказ от питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью.