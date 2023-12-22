В Ульяновской области девять школ закрыли на карантин из-за ОРВИ

Речь идет об учебных заведениях в Барышском, Сенгилеевском и Сурском районах

УЛЬЯНОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Карантин в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ ввели в девяти школах в трех районах Ульяновской области. Об этом сообщила журналистам министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

"Если в целом по региону говорить, то из 385 школ на сегодняшний день закрыты 9. Это три района - Барышский, Сенгилеевский и Сурский", - сказала она.

Семенова уточнила, что в городе Ульяновске на карантин закрыты 23 класса. "Мы на сегодняшний день фиксируем 15 муниципалитетов из 24, где имеются закрытые классы либо школы", - добавила министр.

По ее словам, речь идет о сезонной заболеваемости ОРВИ.