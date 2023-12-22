На стенде Прикамья на выставке "Россия" появились новые экспонаты

ПЕРМЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Новые экспонаты появились на стенде Пермского края, размещенного на выставке "Россия" на ВДНХ. Комнаты-кинотеатры пополнились обновленными видео о Кунгурской ледяной пещере и этнографическом музее "Хохловка" в кибер-стиле, а мультимедийный арт-объект в виде буквы "П" стал новогодним, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

"В Пермском крае множество знаковых и исторических мест, в которых должен побывать каждый. Это и музей "Хохловка", и Кунгурская ледяная пещера, и Каменный город, и Усьвинские столбы, и Белогорский монастырь, и храмы Соликамска, театры и музеи. Каждый желающий может посетить экскурсии по Чердыни, Березникам, Усолью. Своими глазами увидеть голубые озера в Александровске, попробовать коми-пермяцкие пирожки с пистиками и многое другое. Особенность расположения Перми еще и в том, что через город протекает судоходная река Кама, по которой можно как совершить мини-прогулку по краю, так и отправиться в круизное путешествие в другие регионы", - передают слова главы региона Дмитрия Махонина в правительстве.

Помимо обновленного стенда, в универмаге выставки "Россия" появились и новогодние игрушки с обвинской росписью, яркий узор которой рассказывает о богатстве флоры Прикамья. Также в зоне универмага Прикамье представило кружки и кастрюли Лысьвенского завода эмалированной посуды, нытвенские столовые приборы, арт-игрушку "Полигональный медведь" и новогодние украшения.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.