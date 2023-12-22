Правительство установило показатели границ бедности для новых регионов

Формирование показателя "уровень бедности" в четырех новых российских регионах будет осуществляться с 1 января 2026 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в правила определения границ бедности в целом по стране и субъектам, которые касаются четырех новых российских регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Для расчета границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на 2024 год и последующие годы в качестве базовых границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам устанавливаются следующие показатели: на территории ДНР на душу населения в размере 12 898 рублей, для трудоспособного населения в размере 13 742 рублей, для пенсионеров в размере 10 443 рублей, для детей в размере 13 419 рублей", - говорится в тексте постановления.

Аналогичные показатели установлены для Луганской Народной Республики. В Запорожской и Херсонской областях они составляют: на душу населения - 13 341 рублей, для трудоспособного населения - 14 271 рублей, для пенсионеров и детей - 10 953 и 14 026 рублей соответственно.

Как следует из постановления правительства РФ, формирование показателя "уровень бедности" в четырех новых российских регионах будет осуществляться с 1 января 2026 года.

21 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сказал, что в 2023 году уровень бедности в России будет на историческом минимуме, но его нужно сводить к нулю.