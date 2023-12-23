Реабилитированные жители Калмыкии получат единовременные выплаты к 80-летию депортации

ЭЛИСТА, 22 декабря. /ТАСС/. Реабилитированные жители Калмыкии получат к 80-летию депортации калмыцкого народа, который в регионе отмечают 28 декабря, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Соответствующий указ "О единовременной денежной выплате некоторым категориям граждан в связи с 80-летием депортации калмыцкого народа" подписал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"Установить единовременную денежную выплату реабилитированным лицам, рожденным до 28 декабря 1943 года включительно, являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории Республики Калмыкия, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей", - говорится в тексте указа, размещенном на официальном сайте главы республики.

Согласно тексту документа, правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку единовременной денежной выплаты. Указ вступил в законную силу.

28-29 декабря 1943 года в СССР проходила массовая депортация калмыков в Сибирь. В память об этом в 2004 году власти учредили День памяти жертв депортации калмыцкого народа. С тех пор памятные мероприятия в регионе ежегодно проходят 28 декабря.