Аргентинский университет подписал соглашения с четырьмя российскими вузами

Договоренности между учебными заведениями предполагают совместные мероприятия и исследования, обмен преподавателями и студентами, а также разработку программ двойных дипломов

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /ТАСС/. Национальный университет аргентинской провинции Тукуман подписал соглашения о сотрудничестве с Московским государственным лингвистическим университетом, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ", Уральским федеральным университетом и Уфимским университетом науки и технологий. Об этом сообщило в пятницу представительство Россотрудничества в южноамериканской стране.

"Договоренности предусматривают проведение совместных мероприятий и исследований, обмен преподавателями и студентами, научной, учебной и методической литературой, разработку программ двойных дипломов", - говорится в сообщении.

Профессор аргентинского вуза Сильвио Марсело Даль-Ара, отвечающий за координацию с российскими вузами, назвал подписание этих соглашений "началом новой эры, полной возможностей для студентов, преподавателей и ученых". "Я убежден, что вместе мы сможем способствовать академическому и научному развитию между нашими странами на благо двух народов многополярного мира, который мы хотим строить на основе взаимного уважения и сотрудничества", - добавил он.

Руководитель представительства Россотрудничества Ольга Муратова выразила уверенность, что "в ближайшее время все эти договоренности будут наполнены содержанием и выльются в конкретные примеры сотрудничества".

Национальный университет Тукумана в июне уже подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова.