В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительское удостоверение

Документ вступит в силу 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав утверждены в России и вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Это следует из соответствующего постановления правительства.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства РФ <...>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года", - сказано в документе.

Так, в правилах закрепляется, требование сдавать теоретический экзамен всем желающим получить российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категории А - мотоциклы, В - легковые машины и подкатегорий, М - мопеды, скутеры, легкие квадроциклы и ВЕ (легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий А1 и В1 - легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклами. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамен на права, говорится в правилах. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком сроком как минимум год.

Кроме того, в новых правилах управления транспортными средствами и выдачи водительских прав дополняются основания для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. В частности, этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медицинского заключения, неявка заявителя для проведения экзамена, получения прав, либо отказ фотографироваться при оформлении российских прав. Также экзамен не будет проводиться в случае обращения лица, которое уклоняется от явки по повестке в военкомат. В правилах уточняются также основания для прекращения проведения экзаменов и перечень документов, необходимых для выдачи международных водительских удостоверений.

"Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Беларусь, гражданам РФ и гражданам Республики Беларусь производится без проведения экзаменов", - говорится в новых правилах. Также в правилах уточняются требования к средствам аудио- и видеорегистрации проведения практических экзаменов.

Изменения подготовлены в целях реализации федерального закона "О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона "О безопасности дорожного движения".