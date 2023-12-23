Токийская башня отмечает 65-летие

В честь этой даты внутри здания провели мероприятия, включая выставку фотографий процесса строительства

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Телевизионная башня Токио (Tokyo Tower), которая стала одним из главных символов японской столицы, отмечает 65-летие со дня своего открытия в 1958 году.

По этому случаю в осенне-зимний период в помещениях внутри башни провели мероприятия, включая выставку фотографий процесса строительства. На прилегающей территории разбили небольшой парк с рождественской ярмаркой и уменьшенной копией башни, которая в вечернее время красочно подсвечивается.

Tokyo Tower расположена в районе Сибакоэн в центральной части города. Ее высота составляет 333 м, что выше Эйфелевой башни (высота 330 м вместе с новой антенной), которая стала прообразом для японских архитекторов. Во время строительства башни около 30% использованной стали представляло собой металлолом, взятый из купленных у США танков, которые были повреждены во время Корейской войны (1950-1953 годах). Общая стоимость строительства составила 2,8 млрд иен ($8,4 млн по курсу 1958 года). Башня стала своего рода символом послевоенного возрождения Японии и экономического роста.

Телевизионная башня Токио окрашена в международный оранжевый и белый цвета в соответствии с правилами авиационной безопасности. Раз в пять лет ее перекрашивают, чтобы краска не выцветала. Долгое время она была самым высоким строением в Японии, пока в 2012 году ее не обогнала новая телебашня Tokyo Skytree высотой 634 м. Помимо своей основной функции, которая заключается в передаче радио- и телевизионных сигналов, Токийская башня является одной из главных и узнаваемых достопримечательностей японской столицы: ежегодно ее посещают 2,5 -3 млн человек.

На главную смотровую площадку на высоте 150 м можно попасть на лифте или по лестнице, пройдя 600 ступеней. В ясную погоду оттуда хорошо видно гору Фудзи. Также там находится небольшой синтоистский храм. В 2018 году к 60-летнему юбилею была открыта еще одна обзорная площадка на высоте 250 м, куда необходимо приобретать отдельный билет.

Образ Tokyo Tower нашел отражение в японской анимации и кино. К примеру, широкую известность получила картина "Токийская башня", снятая в 2005 году. Одну из главных ролей в ней сыграл участник популярной J-pop группы Arashi Дзюн Мацумото.