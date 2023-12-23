Краснодарский край и Москва обсуждаются чаще всего в контексте новогоднего туризма

В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Крым

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самыми упоминаемыми в соцсетях регионами в контексте новогоднего туризма стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также вошли Татарстан и Крым, свидетельствуют данные компании "Медиалогия" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно представленным данным, с ноября по декабрь количество упоминаний Краснодарского края в социальных сетях в контексте направлений для поездок в новогодние каникулы превысило 661 тыс. Второе место в рейтинге заняла Москва - ее упоминали более 462 тыс. раз, на третьем месте Санкт-Петербург с 362,8 тыс. упоминаний. Четвертое и пятое место в списке заняли Татарстан (328,9 тыс. упоминаний) и Крым (296,7 тыс.).

В топ-20 также вошли Башкортостан, Нижегородская, Самарская, Кемеровская, Свердловская области, Пермский край, Калининградская, Ростовская, Ленинградская и Вологодская области, Дагестан, Хабаровский край, Иркутская область, Карелия и Приморский край.

Рейтинг построен по количеству упоминаний регионов РФ в соцмедиа в контексте "новогодний туризм". Для построения рейтинга учитывались сообщения в русскоязычном сегменте платформ соцмедиа. Период исследования: 1 ноября - 15 декабря 2023 года.