В Якутии утвердили перевод около 60 медицинских терминов с русского языка на якутский

В начале 2024 года планируют заняться словами в сфере строительства, транспорта и культуры

ТАСС, 23 декабря. Комиссия по терминологии в Якутии утвердила перевод с русского языка на якутский порядка 60 медицинских терминов. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

"Рассмотрен и утвержден перевод с русского языка на язык саха порядка 60 терминов, используемых в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

По изучению этих терминов предварительно была проведена работа в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ. Уточняется, что в начале 2024 года будут рассмотрены термины в сфере строительства, транспорта, культуры. Также республиканская комиссия по терминологии под руководством заместителя председателя правительства Сергея Местникова утвердила официальные наименования на языке саха местных органов исполнительной власти: администрации главы и правительства, министерств, государственных комитетов, департамента, управлений и постоянных представительств.

"Сейчас предстоит работа по внедрению утвержденных терминов в жизнь - в повседневное использование гражданами в разговоре, письменности, телевидении, радио, печати и так далее. Степень их применения зависит от каждого из нас. Чем больше мы их используем, тем [интенсивнее] будет расширяться их употребление в обычной повседневной жизни. В условиях, когда в нашем обиходе появляются все больше и больше иностранных слов, мы обязательно должны усиливать работу в этом направлении", - приводятся в сообщении слова Местникова.

Ранее по поручению главы республики Айсена Николаева ко Дню родного языка в июне 2023 года создана комиссия по терминологии языка саха при правительстве региона. Ее цель - научное обеспечение и совершенствование терминологической системы в республике, сохранение и развитие государственного языка саха в условиях поликультурной и полилингвальной среды на основе фундаментальных и прикладных исследований, упорядочение применения интернациональных терминов.

В Якутии более 30 лет действует закон "О языках в Республике Саха (Якутия)". Государственными языками признаны русский и якутский, также есть пять официальных языков - эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и чукотский. В регионе с 2020 года действует госпрограмма по сохранению и развитию государственных и официальных языков.