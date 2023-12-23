В Москве ожидаются мокрый снег и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 727 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, мокрый снег, гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до минус 3 градусов. Местами гололед.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 727 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.