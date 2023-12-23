В Курильском районе Сахалинской области ожидается циклон со снегом

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

ТАСС, 23 декабря. Синоптики прогнозируют в Курильском районе Сахалина циклон, который принесет с собой снег и ветер с порывами до 20-25 м/с. В администрацию района направлено экстренное предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В Курильском районе ожидается прохождение циклона. Ночью и утром 24 декабря на территории Курильского района прогнозируется умеренный снег, ветер 12-17 м/с, порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В администрацию района и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По информации синоптиков, в северных и центральных районах Сахалина под влиянием гребня от сибирского антициклона с 20 декабря фиксируется аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-9 градусов, действует штормовое предупреждение. Ожидается, что такая погода продлится до 26 декабря.