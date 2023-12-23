Nordwind в 2024 году будет увеличивать частоту авиарейсов существующих маршрутов

Заместитель генерального директора авиакомпании Антон Маттис добавил, что по некоторым направлениям планируется заменить самолеты на более емкостные

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind не будет в ближайшие 1-2 года увеличивать количество базовых аэропортов, в планах интенсификация существующих рейсов. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

"В перспективе на ближайший 1-2 года мы остановимся на том количестве базовых аэропортов, которые есть сейчас, займемся интенсификацией - наполнением частот существующих маршрутов. Мы планируем увеличить частотность из Новокузнецка в Санкт-Петербург и Сочи. Будем увеличивать по базе Махачкалы, в этом году было 15 маршрутов, в следующем - не менее 20", - сказал Маттис.

Он добавил, что по некоторым рейсам планируется заменить самолеты на более емкостные, то есть будут использоваться суда с большим количеством мест. Решение будут принимать в зависимости от направления и спроса.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк, соглашение с последним было подписано в ноябре 2022 года.