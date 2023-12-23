В Херсонской области врачам выдали 32 машины для эвакуации раненых

Помимо этого, Минздрав региона закупил две машины скорой помощи

ГЕНИЧЕСК, 23 декабря. /ТАСС/. Главврачи больниц Херсонской области получили 32 автомобиля, закупленных для эвакуации раненых из прифронтовой зоны, передает корреспондент ТАСС.

Помимо этого, Минздрав региона закупил две машины скорой помощи. Машины распределят по лечебно-профилактическим учреждениям региона, их будут использовать для транспортировки пациентов и эвакуации пострадавших. Также новые "Нивы" будут задействованы для программы медицинского патронажа на дому: обслуживания младенцев, маломобильных граждан, инвалидов

"Продолжается развитие Херсонской области, продолжается ее интеграция в российское законодательное, финансовое и экономическое поле, и это значит, что серьезные перспективы у нас еще впереди. И то, что сфера здравоохранения будет оснащена по последнему слову техники, не только автомобилями, но и медицинским оборудованием, нет никакого сомнения", - сказал на мероприятии губернатор региона Владимир Сальдо.

Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий вместе с губернатором и министром здравоохранения Херсонской области Артышем Сатом наградили врачей медалью Луки Крымского и нагрудными знаками. "Для меня большая честь быть сегодня с вами и выполнять поручение нашего министра здравоохранения Михаила Мурашко. <...> Каждый из вас герой, который своим трудом спасает жизнь и здоровье людей", - подчеркнул он.

По его словам, все необходимое для развития сферы здравоохранения будет сделано, речь идет не только про оборудование и строительство больниц. "Мы продолжим интеграцию с ведущими федеральными медицинскими центрами, все технологии и необходимая база для этого есть. Она будет доступна и для медицинских работников, и для жителей Херсонской области", - добавил он.

Губернатор региона присвоил Мурашко и Плутницкому орден "За заслуги перед Херсонской областью" I степени.