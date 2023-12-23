В Чехии проходят траурные мероприятия в память о погибших в университете Праги

В 13:00 мск в кафедральном соборе Святого Вита в Пражском граде начнется панихида

ПРАГА, 23 декабря. /ТАСС/. Национальный траур в память о многочисленных жертвах стрельбы в Карловом университете объявлен в Чехии.

Государственные флаги на зданиях во всех населенных пунктах приспущены. В 11:00 (13:00 мск) в кафедральном соборе Святого Вита в Пражском граде начнется панихида по погибшим. В ней примет участие чешский президент Петр Павел. В полдень (14:00 мск) жители республики почтут память погибших минутой молчания, а во всех храмах зазвонят колокола.

Во время минуты молчания будет прекращена торговля в магазинах страны и приостановлено оформление пассажиров в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге. Память жертв почтят при построении солдаты, полицейские и пожарные.

В центре Праги у исторического здания Карлова университета, где находится его ректорат, возник импровизированный мемориал. Перед входом на огороженную территорию здания зажжены сотни принесенных горожанами свечей, их число постоянно растет. Люди несут цветы.